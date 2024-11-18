نتنياهو: ردنا يجب أن يكون ردا وقائيا وهو منع إعادة بناء قدرات حزب الله ووقف تزويده بالسلاح عبر سوريا وسنعمل على منع تعاظم قدرة حزب الله مجددا

Lebanon 24