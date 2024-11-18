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لابيد: كان بالإمكان التوصل إلى صفقة للإفراج عن المختطفين لكن نتنياهو لم يرغب في ذلك لأسباب سياسية ضيقة

Lebanon 24
18-11-2024 | 11:16
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