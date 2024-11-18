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رئيس الشاباك زار تركيا سراً يوم السبت والتقى رئيس الاستخبارات التركية لبحث صفقة التبادل مع حماس (الميادين)

Lebanon 24
18-11-2024 | 11:28
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