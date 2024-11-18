Advertisement

أخبار عاجلة

إصابة 6 أشخاص على الأقل في ضربة صاروخية من لبنان على شمال إسرائيل (سكاي نيوز)

Lebanon 24
18-11-2024 | 11:56
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
استشهاد 10 أشخاص على الأقل وإصابة العشرات في غارات إسرائيلية على بيت لاهيا (سكاي نيوز)
lebanon 24
19/11/2024 00:05:30 Lebanon 24 Lebanon 24
"سكاي نيوز" عن مصادر إسرائيلية: إصابة 18 من الجيش الإسرائيلي خلال النهار عند الحدود الشمالية مع لبنان
lebanon 24
19/11/2024 00:05:30 Lebanon 24 Lebanon 24
استشهاد 15 شخصا وإصابة العشرات في قصف إسرائيلي استهدف منزلاً مأهولاً بالنازحين في بلدة بيت لاهيا بشمالي قطاع غزة (سكاي نيوز)
lebanon 24
19/11/2024 00:05:30 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يزور الحدود الشمالية مع لبنان (سكاي نيوز)
lebanon 24
19/11/2024 00:05:30 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:32 | 2024-11-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:30 | 2024-11-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:35 | 2024-11-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:59 | 2024-11-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:00 | 2024-11-18 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
17:01 | 2024-11-18
16:59 | 2024-11-18
16:57 | 2024-11-18
16:55 | 2024-11-18
16:47 | 2024-11-18
16:35 | 2024-11-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24