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وزير الداخلية بسام المولوي عبر "الجديد": نعزّي اللبنانيين بالشهداء الذين سقطوا ونتمنى وقف إطلاق النار تحت سقف تطبيق القرار 1701 الذي يتمسّك لبنان به

Lebanon 24
18-11-2024 | 14:48
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