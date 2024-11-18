وزير الداخلية بسام المولوي عبر "الجديد": نعزّي اللبنانيين بالشهداء الذين سقطوا ونتمنى وقف إطلاق النار تحت سقف تطبيق القرار 1701 الذي يتمسّك لبنان به

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