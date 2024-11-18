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المولوي: المسودة الأميركية تؤكد تطبيق القرار 1701 والموفد الأميركي آموس هوكشتاين سيزور لبنان والإدارة الأميركية تضغط بكل صدق وجدية للوصول إلى وقف لإطلاق النار

Lebanon 24
18-11-2024 | 14:54
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