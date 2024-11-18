Advertisement

أخبار عاجلة

المولوي: التصعيد الإسرائيلي الأخير هدفه الضغط على لبنان ونحنُ لا نفهم ولا نتفهم خرق إسرائيل للسيادة اللبنانية

Lebanon 24
18-11-2024 | 14:57
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
المولوي: على العدو الإسرائيلي أن يلتزم بالقرارات الدولية وتطبيق القرار 1701 يضمن سلامة الأراضي اللبنانية
lebanon 24
19/11/2024 00:15:27 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية المصري يدين الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة للسيادة اللبنانية واستهداف قوات اليونيفيل
lebanon 24
19/11/2024 00:15:27 Lebanon 24 Lebanon 24
المولوي: تطبيق القرار 1701 يستوجب وقف الاعتداءات على جنوب لبنان والعدو الإسرائيلي خرق هذا القرار آلاف المرات ولبنان ملتزم بنشر الجيش في الجنوب
lebanon 24
19/11/2024 00:15:27 Lebanon 24 Lebanon 24
المولوي: لا نُفرط بالتفاؤل في ظلّ الاستهدافات الإسرائيلية المتكررة للبنان وخصوصاً عمق بيروت والمناطق الأخرى
lebanon 24
19/11/2024 00:15:27 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:32 | 2024-11-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:30 | 2024-11-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:35 | 2024-11-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:59 | 2024-11-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:00 | 2024-11-18 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
17:09 | 2024-11-18
17:01 | 2024-11-18
17:00 | 2024-11-18
16:59 | 2024-11-18
16:57 | 2024-11-18
16:55 | 2024-11-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24