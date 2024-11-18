20
o
بيروت
20
o
طرابلس
19
o
صور
19
o
جبيل
19
o
صيدا
19
o
جونية
14
o
النبطية
11
o
زحلة
11
o
بعلبك
3
o
بشري
14
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
المولوي: تعليماتنا واضحة لسائر الأجهزة الأمنية للسهر على أمن اللبنانيين
Lebanon 24
18-11-2024
|
15:13
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
المولوي: مطار بيروت مستمر بعمله والأجهزة الأمنية كافة تقوم بعملها لإزالة كل الذرائع التي قد تؤدي إلى ضرب هذا المرفق الحيوي
Lebanon 24
المولوي: مطار بيروت مستمر بعمله والأجهزة الأمنية كافة تقوم بعملها لإزالة كل الذرائع التي قد تؤدي إلى ضرب هذا المرفق الحيوي
19/11/2024 00:16:30
19/11/2024 00:16:30
Lebanon 24
Lebanon 24
المولوي: شعبنا يقف وراء القوى الأمنية ويجب التماسك والوقوف خلف هذه الأجهزة
Lebanon 24
المولوي: شعبنا يقف وراء القوى الأمنية ويجب التماسك والوقوف خلف هذه الأجهزة
19/11/2024 00:16:30
19/11/2024 00:16:30
Lebanon 24
Lebanon 24
المولوي: الأجهزة الأمنية أبدت تدخلها عند ورود أي شكوى بشأن أي أمرٍ وهناك عمل كبير لمنع تواجد السلاح في مراكز النازحين والمجتمعات المضيفة لهم
Lebanon 24
المولوي: الأجهزة الأمنية أبدت تدخلها عند ورود أي شكوى بشأن أي أمرٍ وهناك عمل كبير لمنع تواجد السلاح في مراكز النازحين والمجتمعات المضيفة لهم
19/11/2024 00:16:30
19/11/2024 00:16:30
Lebanon 24
Lebanon 24
المولوي: بحثنا بضرورة الأمن الاستباقي وضرورة عمل المخابرات وشعبة المعلومات وتحديداً بعد تزايد الشائعات التي تجري متابعتها والتحقيق فيها وندعو المواطنين لإبلاغ الأجهزة الأمنية بأي أمر في هذا الإطار لتوقيف مثيري الشائعات والبلبلة
Lebanon 24
المولوي: بحثنا بضرورة الأمن الاستباقي وضرورة عمل المخابرات وشعبة المعلومات وتحديداً بعد تزايد الشائعات التي تجري متابعتها والتحقيق فيها وندعو المواطنين لإبلاغ الأجهزة الأمنية بأي أمر في هذا الإطار لتوقيف مثيري الشائعات والبلبلة
19/11/2024 00:16:30
19/11/2024 00:16:30
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
"لابسة شرشف".. اليسا تتعرّض للانتقادات بسبب إطلالتها في حفل بمصر شاهدوا كيف بدت (فيديو)
Lebanon 24
"لابسة شرشف".. اليسا تتعرّض للانتقادات بسبب إطلالتها في حفل بمصر شاهدوا كيف بدت (فيديو)
01:32 | 2024-11-18
18/11/2024 01:32:50
Lebanon 24
Lebanon 24
مصرف لبنان في صدد زيادة الدفعات الشهرية
Lebanon 24
مصرف لبنان في صدد زيادة الدفعات الشهرية
01:30 | 2024-11-18
18/11/2024 01:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"لم أعد احتمل نقل الخبر مجددا".. نجاة عائلة إعلامية لبنانية من الغارة التي استهدفت راس النبع (صورة)
Lebanon 24
"لم أعد احتمل نقل الخبر مجددا".. نجاة عائلة إعلامية لبنانية من الغارة التي استهدفت راس النبع (صورة)
03:35 | 2024-11-18
18/11/2024 03:35:36
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر حزين للوسط الفني.. وفاة فنان معروف بعد صراع مع المرض
Lebanon 24
خبر حزين للوسط الفني.. وفاة فنان معروف بعد صراع مع المرض
08:59 | 2024-11-18
18/11/2024 08:59:46
Lebanon 24
Lebanon 24
هل سيُعلن هوكشتاين وقف إطلاق النار غداً؟ صحيفة إسرائيلية تكشف
Lebanon 24
هل سيُعلن هوكشتاين وقف إطلاق النار غداً؟ صحيفة إسرائيلية تكشف
07:00 | 2024-11-18
18/11/2024 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
17:15 | 2024-11-18
"واشنطن بوست" عن مسؤولي منظمات إغاثة: أعمال النهب أصبحت العائق الأكبر أمام توزيع المساعدات في الجزء الجنوبي من غزة
17:09 | 2024-11-18
الجيش الإسرائيلي يقتحم مدينة جنين في الضفة الغربية من مدخلها الشمالي
17:01 | 2024-11-18
حزب الله: استهدفنا تجمعًا لقوات جيش العدو الإسرائيلي في مستوطنة مرغليوت للمرّة الثانية بصليةٍ صاروخية
17:00 | 2024-11-18
"حزب الله": استهدفنا تجمّعاً لقوات الجيش الإسرائيلي جنوبي بلدة الخيام للمرّة الخامسة بصليةٍ صاروخية وتجمّعاً شرقي بلدة الخيام للمرّة الثانية بصلية صاروخية
16:59 | 2024-11-18
حزب الله: استهدفنا تجمعًا لقوات جيش العدو الإسرائيلي شرقي بلدة الخيام للمرّة الثانية بصليةٍ صاروخية
16:57 | 2024-11-18
الاتحاد الأوروبي: نأسف لاستخدام روسيا الفيتو ضد مشروع القرار البريطاني في مجلس الأمن بشأن السودان
فيديو
لن تصدقوا ماذا فعل.. رحمة رياض تكشف غش مشترك في برنامج "اكس فاكتور" (فيديو)
Lebanon 24
لن تصدقوا ماذا فعل.. رحمة رياض تكشف غش مشترك في برنامج "اكس فاكتور" (فيديو)
23:20 | 2024-11-17
19/11/2024 00:16:30
Lebanon 24
Lebanon 24
توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف.. هذا ما قالته عن مصير الحرب في لبنان وعن مطار بيروت (فيديو)
Lebanon 24
توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف.. هذا ما قالته عن مصير الحرب في لبنان وعن مطار بيروت (فيديو)
23:40 | 2024-11-14
19/11/2024 00:16:30
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد إعلانها عن افتتاح كازينو للرقص الشرقي.. رانيا يوسف تُثير الجدل مُجددا بإطلالة جريئة (فيديو)
Lebanon 24
بعد إعلانها عن افتتاح كازينو للرقص الشرقي.. رانيا يوسف تُثير الجدل مُجددا بإطلالة جريئة (فيديو)
01:00 | 2024-11-14
19/11/2024 00:16:30
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24