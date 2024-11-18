Advertisement

أخبار عاجلة

المولوي: القوى الأمنية موجودة في المناطق التي لا يزال المواطنون يمكثون ضمنها في جنوب لبنان

Lebanon 24
18-11-2024 | 15:15
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
المولوي: أعزّي الجيش بسقوط شهداء له في جنوب لبنان وهذه هي ضريبة الدم التي تدفعها الأسلاك الأمنية والعسكرية للحفاظ على البلد وأمن المواطن
lebanon 24
19/11/2024 00:16:40 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: لبنان أكد التزامه بالقرار 1701 وعزمه على تعزيز الجيش في الجنوب ورحب بكل للمواقف التي تدعو الى وقف اطلاق النار إلا أن إسرائيل انقلبت على كل الحلول المطروحة ومضت في جرائم الحرب بحق المناطق اللبنانية
lebanon 24
19/11/2024 00:16:40 Lebanon 24 Lebanon 24
مولوي: غرف العمليات الفرعية ومجالس الامن وخلية الازمة هي التي تعمل على متابعة ملف الاستجابة في كافة المناطق ورصدنا وعيا عند اللبنانيين واستجابة كاملة للتعليمات الأمنية
lebanon 24
19/11/2024 00:16:40 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والوزراء انتقلوا إلى مقرّ إجتماع لجنة الطوارئ الحكومية للاطلاع على الخطة المستجدة التي تقوم بها اللجنة لمواكبة أوضاع الجنوب ومختلف المناطق اللبنانية
lebanon 24
19/11/2024 00:16:40 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:32 | 2024-11-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:30 | 2024-11-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:35 | 2024-11-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:59 | 2024-11-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:00 | 2024-11-18 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
17:15 | 2024-11-18
17:09 | 2024-11-18
17:01 | 2024-11-18
17:00 | 2024-11-18
16:59 | 2024-11-18
16:57 | 2024-11-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24