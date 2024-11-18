Advertisement

أخبار عاجلة

المولوي: ليس سراً أنه يجري العمل على التمديد لقائد الجيش وقادة الأجهزة الأمنيّة وهذا أمرٌ نجده في هذه المرحلة لاسيما الحرب ضرورياً

Lebanon 24
18-11-2024 | 15:17
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
المولوي: هاجسنا الأول هو الحفاظ على المؤسسات الأمنيّة اللبنانية وهناك عدة اقتراحات قوانين موجودة في البرلمان يجري العمل عليها للوصول إلى اقتراح موحد يحافظ على الجيش وأدائه
lebanon 24
19/11/2024 00:16:58 Lebanon 24 Lebanon 24
هل تفرض الحرب ايقاعها على التمديد الثاني لقائد الجيش؟
lebanon 24
19/11/2024 00:16:58 Lebanon 24 Lebanon 24
أبو فاعور: التمديد لقائد الجيش سيحصل
lebanon 24
19/11/2024 00:16:58 Lebanon 24 Lebanon 24
التمديد لقائد الجيش أولوية تسبق الرئاسة ووقف النار
lebanon 24
19/11/2024 00:16:58 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:32 | 2024-11-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:30 | 2024-11-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:35 | 2024-11-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:59 | 2024-11-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:00 | 2024-11-18 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
17:15 | 2024-11-18
17:09 | 2024-11-18
17:01 | 2024-11-18
17:00 | 2024-11-18
16:59 | 2024-11-18
16:57 | 2024-11-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24