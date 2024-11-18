البيان المشترك لقمة مجموعة العشرين: نحن متحدّون في دعم وقف إطلاق النار الشامل في غزة بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2735 وفي لبنان

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