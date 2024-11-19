انتهاء عمليات البحث في منطقة زقاق البلاط وانتشال جثامين 7 شهداء

انتهت عمليات البحث والإنقاذ والمسح الميداني الشامل في منطقة زقاق البلاط التي تعرضت أمس لغارة إسرائيلية، وقد تم انتشال جثامين واشلاء 7 شهداء، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".



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