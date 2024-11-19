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لبنان

انتهاء عمليات البحث في منطقة زقاق البلاط وانتشال جثامين 7 شهداء

Lebanon 24
19-11-2024 | 03:16
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انتهت عمليات البحث والإنقاذ والمسح الميداني الشامل في منطقة زقاق البلاط التي تعرضت أمس لغارة إسرائيلية، وقد تم انتشال جثامين واشلاء 7  شهداء، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
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