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هآرتس: مكتب نتنياهو طلب من الشاباك القول إنه لأسباب أمنية لا يستطيع نتنياهو الظهور بأماكن معلنة لفترات طويلة

Lebanon 24
19-11-2024 | 03:27
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