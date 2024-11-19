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الجيش الإسرائيلي: تفعيل صفارات الإنذار في منطقة الجليل الأعلى بعد تحديد أهداف جوية مشبوهة عبرت إلى إسرائيل من لبنان

Lebanon 24
19-11-2024 | 04:22
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