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الخارجية القطرية: لم يتم إغلاق المكتب السياسي لحماس في الدوحة بشكل نهائي

Lebanon 24
19-11-2024 | 05:43
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