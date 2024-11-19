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إذاعة الجيش الإسرائيلي: إطلاق النار على فلسطيني عند مدخل مخيم شعفاط شمال القدس بعد محاولته تنفيذ عملية طعن

Lebanon 24
19-11-2024 | 05:44
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