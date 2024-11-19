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الناطق باسم قوات اليونيفيل: القوات الإسرائيلية تتوغل من 2 إلى 3 كلم في الأراضي اللبنانية قبل أن تنسحب بعد تدمير واسع للقرى

Lebanon 24
19-11-2024 | 05:45
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