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هوكشتاين: انا ملتزم بالقيام بكل ما بوسعي للوصول إلى نهاية لهذا النزاع ولقد أجرينا نقاشات مفيدة للغاية لتضييق الفوارق

Lebanon 24
19-11-2024 | 06:02
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