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سانا: وصول طائرة باكستانية إلى مطار دمشق الدولي تحمل 16 طناً من المساعدات الإغاثية والإنسانية للوافدين من لبنان

Lebanon 24
19-11-2024 | 06:20
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