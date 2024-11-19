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ميقاتي: الاولوية لدى الحكومة وقف اطلاق النار والعدوان على لبنان وحفظ السيادة اللبنانية على الاراضي اللبنانية كافة وكل ما يحقق هذا الهدف له الاولوية

Lebanon 24
19-11-2024 | 06:32
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19/11/2024 14:26:29 Lebanon 24 Lebanon 24
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