لافروف: لا تأكيد حتى الآن من جانب البيت الأبيض أو البنتاغون بشأن السماح لأوكرانيا باستخدام صواريخ طويلة المدى ضد روسيا وموقفنا سيستند إلى ما يحدث على أرض الواقع

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