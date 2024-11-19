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"لبنان 24": معلومات عن إحتراق وتدمير 3 دبابات إسرائيليّة داخل بلدة شمع خلال الإشتباكات مع "حزب الله"

Lebanon 24
19-11-2024 | 09:20
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