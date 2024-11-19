Advertisement

أخبار عاجلة

يسرائيل هيوم: شركة الطيران اليونانية تمدد تعليق رحلاتها إلى إسرائيل حتى منتصف كانون الثاني من العام المقبل

Lebanon 24
19-11-2024 | 12:14
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
يسرائيل هيوم: شركة الطيران الفرنسية تلغي جميع رحلاتها من وإلى إسرائيل حتى 26 كانون الأول
lebanon 24
19/11/2024 23:09:17 Lebanon 24 Lebanon 24
شركة الطيران الإيطالية إيتا تلغي رحلاتها إلى إسرائيل حتى 30 تشرين الثاني (يسرائيل هيوم)
lebanon 24
19/11/2024 23:09:17 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام إسرائيلية: شركة "ويز إير" الهنغارية تلغي كافة رحلاتها إلى إسرائيل حتى منتصف كانون الثاني المقبل
lebanon 24
19/11/2024 23:09:17 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: شركة الطيران البولندية تمدد إلغاء رحلاتها المتجهة إلى تل أبيب لغاية 19 تشرين الثاني القادم
lebanon 24
19/11/2024 23:09:17 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
16:04 | 2024-11-19
15:55 | 2024-11-19
15:49 | 2024-11-19
15:38 | 2024-11-19
15:33 | 2024-11-19
15:19 | 2024-11-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24