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هآرتس: الحكومة الإسرائيلية تبلغ المحكمة العليا بأن إسرائيل لا تسيطر فعليا على غزة ولا تستطيع تأمين شاحنات المساعدات

Lebanon 24
19-11-2024 | 12:34
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