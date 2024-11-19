Advertisement

أخبار عاجلة

"لبنان24": قصف مدفعي عنقودي إسرائيلي عنيف على شبيل وخراج السريرة قضاء جزين

Lebanon 24
19-11-2024 | 13:16
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"لبنان 24": الطيران الإسرائيلي شنّ غارة جوية مستهدفا بلدة الصوانة في قضاء مرجعيون وتعرّض بلدة الهبارية لقصف مدفعي عنيف
lebanon 24
19/11/2024 23:12:08 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": قصف مدفعي إسرائيلي عنيف على بلدة شبعا وغارة على بلدة جبشيت
lebanon 24
19/11/2024 23:12:08 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان24": غارة إسرائيلية عنيفة بالقرب من مدرسة المبرات في الخيام بالتزامن مع قصف مدفعي على البلدة
lebanon 24
19/11/2024 23:12:08 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": قصف مدفعي إسرائيلي عنيف بالقرب من مهنية بنت جبيل ومدرسة جميل بزي
lebanon 24
19/11/2024 23:12:08 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
16:04 | 2024-11-19
15:55 | 2024-11-19
15:49 | 2024-11-19
15:38 | 2024-11-19
15:33 | 2024-11-19
15:19 | 2024-11-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24