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الخارجية الأميركية: سنواصل العمل مع الطرفين لتحقيق وقف لإطلاق النار في لبنان يضمن عودة السكان على جانبي الحدود

Lebanon 24
19-11-2024 | 13:31
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