وسائل إعلام إسرائيلية: التقدير في المؤسسة الأمنية هو أن حزب الله ينوي تكثيف النيران وخصوصاً إلى الوسط كوسيلة ضغط للوصول إلى صفقة بسرعة أكبر

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