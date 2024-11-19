Advertisement

أخبار عاجلة

وسائل إعلام إسرائيلية: أحد المعتقلين بتهمة إطلاق قنابل مضيئة على منزل نتنياهو بقيساريا ضابط كبير بسلاح البحرية

Lebanon 24
19-11-2024 | 14:10
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وسائل إعلام إسرائيلية: خوفاً من التظاهرات الشرطة الإسرائيلية تغلق الطرقات في محيط منزل نتنياهو
lebanon 24
19/11/2024 23:14:03 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام إسرائيلية: مصابون في انفجار طائرة مسيرة بمبنى في مدينة قيسارية بالقرب من منزل نتنياهو
lebanon 24
19/11/2024 23:14:03 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام إسرائيلية: عدد كبير من الجرحى بينهم 6 إصابات بحالة خطيرة جراء عملية إطلاق نار في تل أبيب
lebanon 24
19/11/2024 23:14:03 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام إسرائيلية: نتنياهو ووزير دفاعه ورئيسا أركان الجيش والشاباك أجروا جولة تفقدية بمحور نتساريم بغزة
lebanon 24
19/11/2024 23:14:03 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
16:04 | 2024-11-19
15:55 | 2024-11-19
15:49 | 2024-11-19
15:38 | 2024-11-19
15:33 | 2024-11-19
15:19 | 2024-11-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24