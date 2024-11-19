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ماكرون: أدعو بوتين إلى التعقل وتجنب التصعيد (العربية)

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
19-11-2024 | 15:33
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المصدر: خاص لبنان24
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