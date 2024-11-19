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القناة 12 الإسرائيلية: مسؤولون في الجيش أبلغوا المستوى السياسي أن استمرار العمليات في غزة قد يهدد حياة الرهائن

Lebanon 24
19-11-2024 | 17:32
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