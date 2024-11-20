Advertisement

أخبار عاجلة

وزير خارجية فرنسا: الفرصة سانحة للتوصل لوقف دائم للنار في لبنان

Lebanon 24
20-11-2024 | 02:37
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير خارجية فرنسا: على إسرائيل ولبنان انتهاز الفرصة للتوصل لوقف دائم للنار
lebanon 24
20/11/2024 13:15:04 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير خارجية فرنسا: نرى أفقا لوقف الحرب في غزة ولبنان بعد فوز ترامب
lebanon 24
20/11/2024 13:15:04 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير خارجية فرنسا: الاقتراح الفرنسي الأميركي لوقف النار في لبنان ما زال مطروحا (العربية)
lebanon 24
20/11/2024 13:15:04 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية المصرية: نطالب المجتمع الدولي بوضع دعوة الرئيس الفرنسي محل التنفيذ ونكرر ضرورة الوقف الفوري والدائم لإطلاق للنار في قطاع غزة ولبنان
lebanon 24
20/11/2024 13:15:04 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
06:05 | 2024-11-20
06:05 | 2024-11-20
06:03 | 2024-11-20
06:01 | 2024-11-20
05:58 | 2024-11-20
05:56 | 2024-11-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24