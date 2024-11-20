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رويترز عن الجيش الباكستاني: مقتل 12 جنديا في هجوم على موقع في شمال غربي باكستان

Lebanon 24
20-11-2024 | 03:33
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