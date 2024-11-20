Advertisement

أخبار عاجلة

مصادر عراقية للعربية: يتم اتخاذ التدابير اللازمة للتعامل مع أي ضربات جوية إسرائيلية

Lebanon 24
20-11-2024 | 05:05
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مصادر فلسطينية: استشهاد 23 شخصا وإصابة آخرين في ضربات إسرائيلية على جباليا ومناطق بمحيط مستشفى العودة وبلدة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة
lebanon 24
20/11/2024 15:18:00 Lebanon 24 Lebanon 24
مصدر سياسي عراقي: الحكومة العراقية شبه متيقنة أن ضربات انتقامية إسرائيلية وشيكة قد تنفّذها إسرائيل خلال الساعات المقبلة وتستهدف مواقع عسكرية وقيادات لبعض الفصائل
lebanon 24
20/11/2024 15:18:00 Lebanon 24 Lebanon 24
مصادر إسرائيلية لأكسيوس: الضربات نفذت على إيران من المجال الجوي لكل من سوريا والعراق
lebanon 24
20/11/2024 15:18:00 Lebanon 24 Lebanon 24
3 مصادر إسرائيلية لأكسيوس: ضربات إسرائيل استهدفت منشأة لإنتاج الوقود الصلب في إيران
lebanon 24
20/11/2024 15:18:00 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
08:08 | 2024-11-20
08:05 | 2024-11-20
08:03 | 2024-11-20
07:59 | 2024-11-20
07:56 | 2024-11-20
07:53 | 2024-11-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24