Advertisement

أخبار عاجلة

أردوغان: مستعدون للانسحاب من سوريا إذا انسحبت أميركا

Lebanon 24
20-11-2024 | 05:16
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
أردوغان: نأمل في إصلاح العلاقات مع سوريا وتهدئة التوتر الإقليمي
lebanon 24
20/11/2024 15:18:37 Lebanon 24 Lebanon 24
ردا على هجمات ضد قواتها.. أميركا تضرب 9 أهداف مرتبطة بإيران في سوريا ومقتل 4
lebanon 24
20/11/2024 15:18:37 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس مجلس النواب الأميركي: مستعدون للعمل على تنفيذ أجندة ترمب "أميركا أولا"
lebanon 24
20/11/2024 15:18:37 Lebanon 24 Lebanon 24
أميركا تنفذ ضربتين بسوريا ومقتل عناصر من داعش
lebanon 24
20/11/2024 15:18:37 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
08:08 | 2024-11-20
08:05 | 2024-11-20
08:03 | 2024-11-20
07:59 | 2024-11-20
07:56 | 2024-11-20
07:53 | 2024-11-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24