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الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان في رسالة إلى البابا فرانسيس: إيران مستعدة للتعامل البناء مع الفاتيكان من أجل تعزيز السلام والعدالة في العالم
Lebanon 24
20-11-2024
|
05:19
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