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الخارجية الفرنسية: ندعو إلى وقف فوري لإطلاق النار وتنفيذ كامل لقرار مجلس الأمن رقم 1701 من قبل كافة الأطراف

Lebanon 24
20-11-2024 | 05:39
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