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وزير الخارجية الإسرائيلي: تعلمنا الدرس من البنية التحتية الهائلة التي عثرنا عليها في غزة ولبنان

Lebanon 24
20-11-2024 | 06:01
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