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أمين عام منظمة أوبك: التركيز في اتفاق باريس ينصب على تقليل الانبعاثات وليس اختيار مصادر الطاقة

Lebanon 24
20-11-2024 | 06:40
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