قاسم: تفاوضنا تحت سقفين وقف إطلاق النار بشكل كامل وحفظ السيادة اللبنانيّة ولا ينبغي السماح لإسرائيل بانتهاك سيادة لبنان والدخول إليه والقتل كما تشاء

Lebanon 24