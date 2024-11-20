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قاسم: تفاوضنا تحت سقفين وقف إطلاق النار بشكل كامل وحفظ السيادة اللبنانيّة ولا ينبغي السماح لإسرائيل بانتهاك سيادة لبنان والدخول إليه والقتل كما تشاء

Lebanon 24
20-11-2024 | 09:22
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