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نيويورك تايمز: فشل إسرائيل في الحد من تهديد صواريخ حزب الله القصيرة المدى ضغط على حكومتها للموافقة على وقف إطلاق النار
Lebanon 24
20-11-2024
|
10:45
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