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القناة 12 الإسرائيلية عن مسؤول أميركي: تقدم كبير بمفاوضات وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان والآن وقت اتخاذ القرارات

Lebanon 24
20-11-2024 | 11:17
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