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وزارة الصحة: 3558 شهيداً و15123 إصابة منذ بدء العدوان الإسرائيلي على البلاد

Lebanon 24
20-11-2024 | 11:38
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