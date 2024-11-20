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نداء للتبرع بالدم من فئة B+ لشابة ستخضع غداً لعملية جراحية خطيرة في مستشفى الجامعة الأميركية في بيروت.. للتبرّع.. الرجاء التواصل على الرقم: 70564090

Lebanon 24
20-11-2024 | 11:41
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