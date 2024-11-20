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رئيس أركان الجيش الإسرائيلي: قواتنا موجودة في جنوب لبنان لهدف واضح وهو إعادة سكان الشمال لبيوتهم بأمان

Lebanon 24
20-11-2024 | 12:34
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