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الخارجية البريطانية لسكاي نيوز عربية: ملتزمون باتباع كافة الطرق الدبلوماسية لمنع إيران من امتلاك السلاح النووي بما في ذلك إعادة فرض العقوبات

Lebanon 24
20-11-2024 | 12:56
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