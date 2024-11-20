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وزير الصحة: 231 طفلا شهيدا في لبنان جراء العدوان الإسرائيلي و1339 طفلا جريحا (الجزيرة)

Lebanon 24
20-11-2024 | 13:24
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