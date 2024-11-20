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المتحدث باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر: نبحث مع شركائنا الأوروبيين والعرب تقديم مساعدات عسكرية والتدريب للجيش اللبناني
Lebanon 24
20-11-2024
|
13:57
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