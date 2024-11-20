Advertisement

أخبار عاجلة

ميلر: نواصل الاعتقاد أن اتفاقا لوقف النار في لبنان ما زال ممكنا وهو في مصلحة كل الأطراف

Lebanon 24
20-11-2024 | 13:58
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الخارجية الفرنسية ل"العربية": المقترح الفرنسي الأميركي لوقف النار في لبنان ما زال مطروحاً ونناقشه مع جميع الأطراف
lebanon 24
21/11/2024 02:49:54 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الاقتصاد أمين سلام: هناك جهد كبير في موضوع المفاوضات لوقف إطلاق النار لتذليل العقبة الأساسيّة التي تتعلّق بسيادة لبنان وتدخل إسرائيل في حال حصل أي خرق (mtv)
lebanon 24
21/11/2024 02:49:54 Lebanon 24 Lebanon 24
المونيتور عن مصادر دبلوماسية: نتنياهو مستعد لتوقيع اتفاق لوقف إطلاق النار في لبنان يتضمن دورا عسكريا أميركيا
lebanon 24
21/11/2024 02:49:54 Lebanon 24 Lebanon 24
انجاز صياغة لوقف النار "تلبّي مصالح لبنان" وتشاؤم في تل أبيب
lebanon 24
21/11/2024 02:49:54 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
19:41 | 2024-11-20
19:30 | 2024-11-20
19:22 | 2024-11-20
19:20 | 2024-11-20
19:19 | 2024-11-20
19:11 | 2024-11-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24