وزير الاقتصاد أمين سلام: هناك جهد كبير في موضوع المفاوضات لوقف إطلاق النار لتذليل العقبة الأساسيّة التي تتعلّق بسيادة لبنان وتدخل إسرائيل في حال حصل أي خرق (mtv)

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