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بوريل: هناك حدود لحق الدفاع عن النفس ومستوى الدمار في غزة لا يبرره حق الدفاع عن النفس

Lebanon 24
20-11-2024 | 16:52
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